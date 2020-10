A szexi énekesnő hibátlan testét most egy vastagabb jelmez takarta. Szinte rá sem lehetett ismerni, olyannyira átalakult az izraeli énekesnővé, Nettára. A kerekeded formákkal megáldott előadó még 2018-ban nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált. Andi pedig a hangjával most is hatalmas alkotott, megszólalásig úgy énekelt, mint Netta. A zsűri ismételten elégedett volt a produkciójával.