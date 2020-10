Ugyan Müller Péter író a veszélyeztetett korosztályba tartozik, de azt mondja, nem fél a koronavírustól, biztos benne, hogy nem ebben fog meghalni. Viszont azt is tudja, hogy az emberek miért rettegnek a járványtól...

Megérezte, hogy jön a baj Müller Péter legújabb könyvében több olyan mondat is elhangzik, ami a mostani járvány-helyzetbe pont beleillik. Az író egyáltalán nem tart a vírustól, de látja, hogy a legtöbb emberben ez másként csapódik le, és tudja is, hogy honnan ered ez a pánikszerű félelem.

„Mert a történelemben az emberiségnek ennyire globális, minden népre, minden emberre kiterjedő válsággal még soha nem kellett szembenéznie. Ez egy új élmény, korábbi tapasztalatunk nincsen. Nem tudunk tanulni az őseinktől, nem tudjuk mit kell most tenni. Ez okozza a valódi feszültséget" – mondta a Metropolnak.



Hiába tartozik a veszélyeztetett korosztályba, úgy érzi, nem jelent számára komoly fenyegetést a koronavírus.

„Nem, én nem vírusban fogok meghalni. Nem vírusban, abban biztos vagyok. Ha mégis, megírhatja, hogy Müller Péter tévedett."