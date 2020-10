A női szépségápolási rutinba beletartozik a bőrradír, ami elengedhetetlen feltétele a ragyogó és selymesen puha bőrnek. Sokan sokféleképpen csinálják, vannak, akik otthon, házilag készítenek bőrradírt, vannak, akik örökké kutatják a számukra megfelelőt és vannak, akik hébe-hóba, mikor eszükbe jut, leradírozzák a bőrüket nem figyelve arra, hogy mivel is teszik azt. Bármelyik csoportba is tartozunk, most megtudhatunk mindent információt, amit a bőrradírozással kapcsolatban tudni érdemes.

A bőrünk felső rétege nagyon sokféle hatásnak van kitéve, az állapota természetesen függ a genetikától is. Ahogyan öregszik a bőrünk egyre vastagabb lesz a felső réteg, emellett megvastagodik a hám is, meglazul a szaruréteg, ezáltal a bőrünk durva tapintású, rugalmatlan és fénytelen lesz. Annak érdekében, hogy a vastag felső rétegtől megszabaduljunk, rendszeresen le kell radírozni a bőrünket. Ha ezt nem hanyagoljuk el, akkor az évek előrehaladtával is képesek leszünk megőrizni bőrünk rugalmasságát és puhaságát.

Mire jó a bőrradír?A bőrradírozás lényege, hogy a radírozás által megszabadítsuk bőrünket az elhalt hámsejtektől és felszínre kerülhessen a friss, élettel teli bőr. A rendszeres radírozás felpezsdíti a bőr regenerációját és a használatával a krémek és a különféle szérumok hatóanyagai a bőr mélyebb rétegeibe is képesek lesznek bejutni, ezáltal nagyobb hatást tudnak kifejteni. Ezen kívül a bőrradír serkenti a bőr anyagcseréjét és javítja a vérkeringést a radírozott területen, aminek köszönhetően a kellemetlen narancsbőröknek is hamarabb búcsút tudunk inteni. Pórustisztító hatással is bír, a radír segítségével a különböző szennyeződések is könnyebben eltüntetőek a bőr felületéről. Nem utolsósorban szőrtelenítés után is roppant hatékony, mivel a használata megakadályozza a szőrtüszők kialakulását.

TípusaiHa a bőrradírok típusairól beszélünk, akkor 3 típust különböztetünk meg: mechanikai, kémiai és savas bőrradírokat. A legtöbben, otthoni bőrradírozás gyanánt a mechanikai bőrradírt használják, ami arról ismeretes, hogy apró szemcsés anyagból áll, aminek segítségével könnyebben eltávolíthatóak az elhalt hámsejtek a bőr felszínéről. Ezek a típusú radírok általában ásványi sóból, cukorból, kávézaccból vagy valamilyen magőrleményből készülnek.

HasználataA bőr ápolása, radírozása minden évszakban ajánlott, viszont évszaktól függően változhat az, hogy milyen sűrűn építjük be a szépségápolási rutinunkba.

Nyáron többet van szabadon a bőrünk, ilyenkor akár heti két alkalommal is ajánlott a bőrradír használata, azonban ahogyan beköszöntenek a hűvösebb napok, elegendő a heti egy alkalom is.

Fontos, hogy a bőrradír az egész testen ajánlott, nemcsak a comb, lábszár, has, popsi tájékán, hanem az olyan területeken is, ami alap esetben nem biztosan jutna eszünkbe, gondolunk itt a talp, sarok vagy az ajkak radírozására, ugyanis ezeknek a testrészeknek is ugyanolyan szüksége van a tisztításra és a bőrmegújulásra, mint bármely másiknak.

Érdemes a radírozást zuhanyozás után időzíteni, hiszen a víz hatására nedves lesz a bőr, ezáltal az apró szemcsék kevésbé fogják karcolni a bőr felszínét, mivel a víznek köszönhetően kissé felpuhulnak. Miután felvittük a testükre a radírt, körkörös mozdulatokkal masszírozzuk bele a bőrünkbe, és ahogyan fent említettük ne hagyjuk ki egyetlenegy testrészünket sem. Haladjunk mindig alulról felfelé, ez a nyirokáramlás miatt rendkívül fontos. Majd ezt követően meleg vízzel öblítsük le a radírt és töröljük át törölközővel a testünket. Ezután érdemes hidratáló krémmel bekenni magunkat, hiszen ilyenkor sokkal mélyebbre képesek bejutni a hatóanyagok.

Előfordulnak olyan helyzetek, amikor egyáltalán nem ajánlott a radírozás. Napozás után, ha bőrpírt leégést tapasztalunk, semmiképpen ne radírozzunk, ez vonatkozik arra is, amikor vágás vagy nyílt seb található a bőrfelületünkön, ebben az esetben várjuk meg a teljes gyógyulást.