Még 2017 szeptemberében meghibásodott egy vidámparki játék, ami miatt többe is megsérültek Várpalotán. A berendezés egy része teljesen szétesett, ennek következtében pedig Krisztofer elfelejtett járni és beszélni, amit sok időbe telt rehabilitálni. Ám azóta rátalált a szerelem is, sőt meg is kérte barátnője kezét.

„A fiam egy ideje már gondolkozott azon, hogy megkéri a barátnője kezét. A múlt hét végén összegyűlt a család, és úgy érezte, most jött el a pillanat. Vanda azt hitte, kibeszéljük, mert akkor hallgattunk el, amikor belépett a szobába. Aztán elindítottam egy szép eljegyzési zenét, Krisztofer odalépett hozzá, majd letérdel" –, nyilatkozta a Borsnak Krisztofer édesanyja.

A fiatalok csupán januárban ismerkedtek meg, ám azóta megállás nélkül beszéltek és hivatalosan egy párt csak augusztus óta alkotnak, ennek ellenére a fiatal lány gondolkodás nélkül igennel felelt Krisztofer kérdésére.

„Krisztofer gyakran mondogatta, hogy majd egy év múlva megkéri a kezem, ezért azt hittem, erre majd csak jövőre kerülhet sor. Nagyon meglepődtem, de most kimondhatatlanul boldog vagyok" – mesélte a lány.