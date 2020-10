Majka körülbelül tízéves lehetett, amikor megismerkedett a videojátékokkal. Már akkor érezte,

hogy nemcsak pillanatnyi szórakozást kínál ez a tevékenység, hanem az élet sok más területén is

kamatoztatni tudja az általa megszerzett tudást. A sztár pontosan emlékszik: Commodore 64-es gépe volt először. Azóta is lázba hozza, elbűvöli a technika gyors fejlődése - erről is mesél a holnap megjelenő HOT! magazinban a rapper.

"Vannak olyan emberek, akiket rabul ejt ez a világ, és tisztában vagyok azzal is, hogy vannak,akiket hidegen hagy. Én leülök, és sok időt szánok arra, hogy játsszak, megismerjem, kiismerjem azegésznek a lényegét, amiért létrehozták a fejlesztői, az alkotói. Az elmúlt harminc év alatt, amióta szenvedélyesen foglalkozom ezzel, technikailag annyit fejlődtek a számítógépes játékok, hogy ma már olyan a grafikájuk, mintha egy filmet néznék"- árulta el a Hot! magazinnak a rapper.

Hogy ki mivel játszik a családban, és Majkáék melyik gyereke fogékony a sportra, az a csütörtöktől

kapható HOT!-ból kiderül!