A botrányhős énekesnő, Britney Spears mindig képes óriási meglepetéseket okozni. Legújabb fotóival is teljesen letaglózta a követőit.

Britney Spears olyat tett, amit korábban még soha: meg szerette volna mutatni a rajongóknak, hogy neki sem telnek másképpen a szürke hétköznapjai, mint egy átlagembernek. Ő sem talpig sminkben jár-kel az otthonában és bizony neki is vannak olyan napjai, amikor nem sokat ad a külsejére. Bár ezt titkon azért tudták a rajongói, azt viszont nem is sejtették, hogy valaha erről fotót is fog posztolni az énekesnő.

A legutóbbi Instagram-bejegyzésében több fotót is közzétett magáról, amelyen kócos hajjal, kissé slamposan mosolyog a kamerának.

A rajongók egyenesen odavoltak a fotókért, nagyra értékelték az énekesnő őszinteségét.