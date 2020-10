A legtöbb munkahelynek megvannak a maga írott és íratlan öltözködési szabályai. Ezek lehetnek nagyon konzervatív elvárások, de lehetnek megengedőbb irányelvek is. A business looknak azonban léteznek bizonyos ismérvei, amelyekkel ha tisztában vagy, nem foghatsz mellé.



Persze itt is különbséget kell tenni, hogy nagyon konzervatív az adott munkahely és csak a business standard megjelenést engedélyezi vagy belefér a casual is.



Business standardA business standard megjelenésnél nincs szigorúbb irodai dress code. Azt is mondhatnánk, hogy ebben az esetben csak a legformálisabb és legunalmasabb megoldások jöhetnek szóba. A szoknya, nadrág, ruha vagy kosztüm kizárólag sötét színű lehet és leginkább a fekete, sötétszürke és a nagyon sötétkék megengedett. A blúz sem lehet színes, tehát még azzal sem dobható fel az összhatás, marad tehát a fehér és árnyalatai, a szürke, a fekete, a sötétkék itt is, és arra is ügyelni kell, hogy nehogy kikandikáljon a blézer alól. A feltűnő minták szintén kerülendőek, ahogy a váll vagy a dekoltázs mutogatása is. Ha a felső mégis ujjatlan, akkor egy blézerrel érdemes eltakarni a vállat, különben túl kihívónak fog tűnni az outfit. A szoknya se legyen rövid, amelyik térd fölött 3 ujjal végződik, itt már mininek számít. Arra is ügyelni kell, hogy semmi ne legyen túl testhezálló, az idomokat hangsúlyozó: se szoknya, se nadrág, se ruha. A harisnya viszont kötelező, de csakis az unalmasabb típusok: testszínű, fekete, szürke, természetesen minta nélkül. A kiegészítők terén is a visszafogottság dominál és persze a zárt, semleges színű cipők.

CasualA casual két fő irányzata a business casual és a smart casual.

A casual már jóval megengedőbb, mint a business standard forma, bár bizonyos megkötések itt is érvényesek. Továbbra is kötelező a nadrág, a térd felett alig végződő szoknya, kosztüm vagy ruha, ám itt már jóval merészebben lehet színeket és anyagokat választani. Púderrózsaszín, bordó, homok, barna, esetleg az erőteljesebb sárga, zöld, cián, fukszia - utóbbiakat azonban mindig valamilyen semleges színnel érdemes kombinálni.

A casual már lazábban veszi a minták kérdését is: jöhetnek a pöttyök, csíkok, virágok vagy geometrikus alakzatok.

Megengedett a pulóver, a garbó, sőt még a póló vagy top is, ha belefér az elegánsabb kategóriába. A vállat itt sem illik mutogatni, ezért jó szolgálatot tehet nyáron egy kardigán, amely ellensúlyozhatja az irodában, ha a kiválasztott ruha vagy felső ujjatlan. A cipő lehet akár lapos is, de mindenképpen elegáns fazonú, tehát se a balerina, se a sportcipő nem jöhet szóba.



A business casual és a smart casual közötti legfőbb különbség, hogy a business casual átmenetet képez a business standard és a smart casual között. Már nem extrán konzervatív, de még kifejezetten elegáns, míg a smart casual sokkal inkább megengedő és divatcentrikus. Előbbinél a formalitás dominál, amelyet már megbolondíthat a viselője a személyiségének megfelelő színekkel, fazonokkal. Utóbbinál pedig inkább a személyes stílusjegyek kapják a hangsúlyt, amelyet elegánssá lehet tenni egy-egy konzervatív darab outfitbe való beépítésével.

Tiltólista irodai viselethezAkadnak azonban olyan ruhadarabok, amelyek semmilyen irodai viseletbe nem illeszkednek, legyen szó business standardról, business casualről vagy smart casualről. Ezek a következők:

sportcipő, bakancs, papucs

leggings

short

túl rövid és/vagy túl szűk szoknya

csőtop

hasvillantós felső

neccharisnya

szakadt nadrág (még ha a farmer esetleg bele is fér a smart casualbe, a szakadt farmer már biztosan nem)

köldökig kivágott ruha vagy felső

hatalmas, oversized pulóver

flanel

flitter, glitter, csillogás

ha minden ruhadarab élénk színű vagy mintás (papagájhatás)

A business looknak megfelelni nem olyan nagy kihívás, ha ismerjük a pontos irányelveket és szem előtt tartjuk a két legfontosabb jellemzőjét, azaz az eleganciát valamint a mértéktartást.