A szexi plus size modell, Ashely Graham legújabb fotójával is bizonyítja, hogy nem a szégyenlősek táborát erősíti. Az újdonsült anyuka közösségi oldalán tette közszemlére méretes hátsóját.

Az már korábban is biztossá vált, hogy a plus size modell, Ashley Graham egy igazán beválallós teremtés, ezt bizonyítja legutóbbi fotója is, amelyen meztelenül szoptatja kisbabáját.

A modell úgy tűnik imádja kerekded idomait, amit szeret megmutatni a rajongóinak is. Legújabb fotóján óriási fenekét csodálhatták meg a követői.

A képen csupán egy falatnyi tanga takarja a formás popsit, aminek láttán egy pár percre biztosan elakad a szavunk, ha nem kettőre.