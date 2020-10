Ahogyan a ruhák világában, úgy a smink területén is örökké változik a divat. Egyik szezonban még a matt hatás a trendi, a másikban már a szikrázó ragyogás. Hol a natúr, hol a kontúrozott orca a menő, a rúzsokról és szemfestékekről ne is beszéljünk! De mi lesz a 2020-as őszi/ téli sminktrend?

A smink öltöztet, ezt a legtöbb nő tudja és előszeretettel veti is be a make-up fegyverét. Akad, aki csak leheletnyi pirosítót és szempillaspirált dob fel a reggeli készülődés során, hogy javítson az összképen, míg mások komplett harci díszben indulnak el a sarki zöldségeshez is. Na, de milyen legyen idén ősszel az a pirosító? Babás, bordós, matt, selyemfényű? És a rúzsunk? A szemhéjpúderünk? Erről kérdeztem egy igazán kompetens szakembert, Beraki-Graff Dóra sminkmestert, aki most beavat minket az őszi és téli sminktrendek titkaiba.



Kezdjük az alapokkal. Évek óta hódít a kontúrozás őrülete, amikor annyi festéket rétegeznek magukra a nők, olyan erőteljesen játszanak a kontúrokkal, hogy végül fel sem lehet ismerni már az eredeti vonásaikat. Ez még mindig divat?

Azt kell, hogy mondjam, hogy minden szezonban visszatérnek az igazi klasszikusok, csak kicsit más köntösbe bújva. Idén ősszel és télen is lesz jó pár „régi" stílus, amit már láthattunk korábban.

Képzeld el, hogy szerencsére már nem divat az erőteljes arckontúr. Ennek én kifejezetten örülök, mert a természetesség híve vagyok és a munkáimra is inkább ez a jellemző. Természetesen a sminken belüli az arcformázás azért nem tűnik el teljesen, de az erőteljes „Kardashian" kontúrozás igen. A helyét olyanok veszik át, mint a natúr, hidratált bőr, a lágy fények és highlighterek, a leheletnyi alapozás. A fókuszt szerencsére egyre inkább a természetesség kapja.



És mi a helyzet a pirosítással? Nyáron előszeretettel használunk babás, rózsaszín árnyalatokat, hogy az arcunk üdébbnek tűnjön, ám ősszel, télen ez valahogy kissé életidegen. Milyen árnyalatokat használjunk ilyenkor... vagy kell-e egyáltalán arcpír?

Hiszed vagy sem, idén ősszel és télen pont a babás pír kerül a fókuszba! Leginkább a rózsás tónusok és tényleg csak nagyon lágyan felvíve a mosolygódombra. Itt talán arra érdemes odafigyelni, hogy puha és nagy, kerek fejű ecsetet használjunk. Ezzel 1-2 mozdulat és egyből a helyére kerül a pirosítás. Télen kerüljük a púderes textúrákat, hiszen szárítják a bőrt. Érdemes inkább egy krémes pirosítót választani helyettük.



Szerinted mi a legmarkánsabb újdonság az idei sminktrendek terén?

Mint minden szezonban, most is vannak szélsőségek, extremitások. De még mennyi! Ugyanúgy a szemfestésnél, mint az ajakfestésnél. Nem is tudom hol kezdjem. Egyrészt a színek. A szemfestésnél megjelennek a nagyon élénk, valljuk be, utcára nem viselhető szemhéjfesték színek: a lila, a kék, a sárga, a narancs - a lényeg, hogy vibrálóan élénk legyen.



Aztán ott van a sorban a klasszikus, de továbbgondolt fekete tusvonal. Itt is az erős, teljes fekete szemkontúrra kell gondolni vagy a geometrikus vonalra, esetleg az elmaszatolódott, kissé hanyagul felvitt tusvonalra.



A Twiggy stílus is visszaköszön az idei sminkekben. Erőteljes, fekete, csomós szempillafestés, felül és alul, de akár ez a trend megjelenhet egy egyszerű fekete tusvonallal és csodálkozó babás műszempillával kiegészítve is.



A következők a kristályelemek. Tehát csillogó, fehér swarovski kristályok jelennek meg a szemsminkbe építve, kisebb-nagyobb méretben és formában. Ez sem kimondottan utcai viselet. Nekem itt egy kicsit a '70-es évek jön át, gondoljunk csak a hippi korszakra.



És az ilyen domináns szemsminkhez milyen rúzs dukál? Hiszen létezik az az alapszabály, hogy vagy a szemünk vagy a szánk legyen hangsúlyos, de a kettő együtt már nagy szakértelmet igényel, különben a végeredmény olyan lesz, mintha farsangra készülnénk...

Azt mondanám, hogy ha egy smink érzéssel és stílusosan van elkészítve, akkor lehet a szem és a száj is hangsúlyos. Viszont a mostani szezon sminktrendje nem ezt sugallja. Mivel sok a szélsőség, sok a szín, a minta és keverednek a stílusok, így, ha erős vagy színes a szemfestés, akkor legyen natúr a száj és fordítva.

A rúzsok terén is az élénk ajakfestés irányába megyünk el idén ősszel és télen. Megjelenik a kifejezetten élénk piros és narancs árnyalat, de a gótikus barna, a rozsda vagy az egészen mély burgundi, szilva tónusok is. Matt vagy fényes, ez most szinte mindegy is, mert mindkettő divatos.

Van-e valami extra trükk vagy tanács, amelynek a megfogadását mindenképpen ajánlod, mint profi sminkes?

Első lépésként a bőrápolás felől közelíteném meg a dolgot. Fényvédelem! Ha eddig még nem tettük, iktassuk be a napi bőrápolási rutinba a fényvédő krémek használatát, télen, nyáron. A helyes sorrend: arctisztítás, hidratálás, fényvédelem, sminkelés.



Kifejezetten fontos a bőrünkhidratálása. A legjobb, ha ezt zuhanyzás/fürdés után tesszük vagy arcradírozás, peelingezés után. Ilyenkor a bőrünk sokkal befogadóbb a hatóanyagok terén.



Akinek hamar elcsúszik a szemhéjfesték a szemhéján, használjon szemhéjbázist! Ez az egyszerű anyag a helyén tartja a szemsminket egész álló nap.



Téli smink tipp: Helyezzük előtérbe a krémes anyagok használatát a púderes textúrák helyett, amik köztudott, hogy kifejezetten szárítják a bőrünket. Préselt pirosító helyett krémeset, kompakt alapozó helyett víz bázisút használjunk.