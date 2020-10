Az illóolajok manapság is hatalmas népszerűségnek örvendenek. Ez nem csak annak köszönhető, hogy általuk fantasztikus illatba burkolhatjuk otthonunkat, hanem annak is, hogy pozitív hatást gyakorolnak az emberi szervezetre.

Az illóolajok pozitív élettani hatásait nem a mai ember fedezte fel, hanem még az ókoriak. Szakrális szertartások alkalmával előszeretettel használtak különféle olajokat, de nem csak ünnepi keretek között kerültek elő, hanem olyan hétköznapi esetekben is, mint a gyógyítás vagy a szépségápolás.

Az ókori görögök, az egyiptomiak, sőt, az ősi kínaiak is rengeteg jótékony hatását tapasztalták meg, a holttestek mumifikálásától kezdve a köhögéscsillapításon át szinte mindenre volt egy bevált elegyük. Az idő haladásával pedig egyre több növénytípussal ismerkedtek meg, és egyre szélesebb volt a kombinációk palettája.

Ennek köszönhető, hogy a fejlődés átívelte az egész középkort, és a XVI. századtól már 100%-ban elismert "orvosságként" tekintettek az illóolajokra, amelyek minden orvos eszköztárában megtalálhatóak volt. Mindezt végig gondolva érthető, miért tulajdonítunk nekik ekkora jelentőséget a XXI. században is, illetve hálásak lehetünk, ugyanis az illóolajok nagyon sok mindenre tényleg úgy hatnak (például a hangulatunkra), mint egy csodaszer.

Mit csinálnak velünk az olajok, és hogyan?

A levegőben szétterjedt illatmolekulák az orrjáratainkon keresztül, a szaglóidegeken át felkúsznak az agyunkba. Mivel életünk során rengeteg illatanyaggal találkozunk, így elég rövid idő alatt kialakul a saját rendszerünk, hogy mit tartunk kellemesnek, és mit nem. Azok az illatok, amik kedvesek a számunkra, beindítanak több pozitív láncreakciót is, aminek az a végeredménye, hogy jobban érezzük magunkat. Ez pedig azért fontos, mert a hangulatunk befolyásolja az étvágyunkat, az anyagcserénket, sőt még a testhőnk alakulását is. Ez a limbikus rendszer, az agyalapi mirigy és a hipotalamusz koprodukciójának köszönhető, de természetesen ezek az agyterületek más dolgokért is felelnek.

Sokan azt hiszik, hogy az illóolajok csak arra jók, hogy megnyugtassák az embert. Pedig bizony akadnak olyan illatok, amik kifejezetten élénkítő hatással bírnak. Összegyűjtöttünk bizonyos olajokat, és aszerint csoportosítottuk őket, hogy melyik milyen hatást gyakorol ránk.

Élénkítő illóolajok

Ánizs, babér, bergamott, boróka bogyó, citromfű, erdei fenyő, fodormenta, grapefruit, gyömbér, kakukkfű, kardamom, mandarin, narancs.

Nyugtató olajok

Cédrusfa, eukaliptusz, geránium, kamilla, kömény, jázmin, levendula, majoránna, ylang-ylang.

Azzal kapcsolatban is van választási lehetőségünk, hogy miképpen szeretnénk felhasználni őket. Párologtatóba csepegtetve könnyen elérhetjük, hogy a kívánt illatanyag az egész lakást/irodát belengje, kiváltva a megfelelő hatást. De ha otthon vagyunk, akkor akár a fürdővízbe is csepegtethetünk egy kevés olajat, így egy hétköznapinak tűnő fürdésből VIP aromaterápiás szeánsz válhat. Sőt, masszázsolajhoz is adagolhatunk belőlük, ezzel pedig még hatásosabbá tehetjük a relaxáló/energetizáló masszázst. Sokan pedig abban is hisznek, hogy a nyugtató olajat a párnánkra csepegtetve még pihentetőbb lesz az alvásunk.

Bármelyik opciót is tervezzük kipróbálni, fontos, hogy nyitottan álljunk hozzá. Hiszen ha előre elkönyveljük, hogy hatástalan, akkor valóban az is lesz.