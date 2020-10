A Dancing With The Stars egyik párosa, Gelencsér Timi és Berci remekül festenek együtt: közös képeikről is lejön, mekkora közöttük az összhang.

Szombaton a nézők is láthatják több hónapja tartó együttműködésük eredményét, ugyanis most hétvégén startol a TV2 legújabb show-műsora.

"Már csak három nap és szétrobbantjuk a TV2 Dancing With The Stars stúdióját! El sem hiszem, hogy már itt tartunk, Timivel egyszerűen nem bírunk magunkkal, alig várjuk, hogy táncolhassunk!! Remélem Ti is úgy várjátok, mint mi!" - írta legutóbb táncpartnere, Hegyes Berci.