A KUWTK következő epizódjának előzetesében láthatjuk, ahogy Kendall felháborodik, amikor megtudja, hogy a ruháját kishúga, a 23 éves Kylie Jenner viseli.

Kendall nem tudja visszafogni magát, és dühösen nekiesik Kylie-nak, később pedig igyekszik találni valami ruhát az esti kiruccanásra, ugyanis rajta kívül mindenki készen áll az indulásra.

Kendall a Keeping Up with the Kardashians következő epizódjában arról is beszél, hogy azért nem vitt szebb ruhákat a kiruccanásra, mert amikor Palm Springsben vannak, általában csak a háznál tartózkodnak, és nem gondolta, hogy ez most másként lesz.

Ha kíváncsi vagy, mi történik még a Kendall-Kardashian családdal, ne maradj le a következő epizódról.