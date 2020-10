A Katmanduban élő 60 éves Ashok Shrestha úgynevezett neurofibromatózisban szenved, amely egy ritka genetikai rendellenesség. A férfinek két éves kora óta daganatok csúfították az arcát: 30 éves korára ezek több mint hat hüvelyk hosszúra nőttek, és eltakarták arcának több mint a felét. Ashok a jobb szemére meg is vakult.

Bár 1989-ben megműtötték Indiában, a daganatok tovább nőttek, a férfit pedig rengeteg bántás érte. Sokan lefotózták, egyszer pedig azzal vádolták meg, hogy ördög volt előző életében. Ashok könyvelőként végzett, de kinézete miatt egyre nehezebb volt munkát találnia. Rohamosan romlott az állapota, ráadásul szülei is meghaltak, ezért elkeseredettségében megkereste a világ legjobb orvosát, hátha ő képes eltávolítani az arcán lévő daganatokat.

Dr. Mckay McKinnon plasztikai sebészt, és Kristina Allen énekesnő segítségének hála elindult az Ashtok Go Fund Me oldala, ahol összegyűlt a műtétre szánt pénz. Ashokot 2018-ban műtötték meg először, azóta pedig 5 további műtétet hajtottak végre. A férfi sokkal jobban érzi magát, mint eddig, végre kapott munkát, és a száján lévő daganat eltávolítása óta kommunikálni is képes.