Nagyon nehéz különbséget tenni az egészséges és az addiktív kapcsolatok között, hiszen érzéseink minden esetben vannak, amelyek attól függetlenül még lehetnek igazak, hogy maga a kapcsolat nem feltétlenül az, vagy nem a legegészségesebb. Alapvetően a szerelem kölcsönös és önzetlen odaadásra és mély bizalomra épül, ráadásul a szeretet, a szenvedély és a függőség nem mindig zárják ki egymást. Az azonban biztos, hogy az egészséges kapcsolatokból hiányzik az állandó dráma és feszültség, a káosz és a folytonos bizonytalanság, amely az addiktív kapcsolatokra jellemzőbbek.

A kapcsolat kezdetén persze sokkal nehezebb felismerni a jeleket, hiszen az újdonság varázsa, a vágy és a kezdeti izgalom teljesen felkavarja az embert és a hormonokat.

A szerelmes emberek gyakran eufóriát éreznek, függnek egymástól, visszahúzódnak. Ez azért történik, mert a szerelem aktiválja az agyban lévő jutalmazási rendszert, ennek a felfokozott érzelemnek azonban idővel stabilabb, tartósabb szerelemmé kell alakulnia, amennyiben a szeretet kölcsönös. Más esetben ez azért lehet veszélyes, mert egy ilyen állapotban idealizálhatjuk a partnerünket, vagyis nem vesszük észre a hibáit, esetleg azt, hogy nem vagyunk egymáshoz valók.

Ha nem érezzük magunkat teljesen biztonságban egy kapcsolatban, akkor az nem fog normálisan működni. Persze eleinte fokozhatja az izgalmat és a vágyat az, hogy a partnerünk kiszámíthatatlan vagy elérhetetlen, sok esetben éppen ezért vágyunk rá egyre jobban, de ez előbb-utóbb átcsap kényelmetlenségbe, fájdalomba, a folyamatos bizonytalanság állandó feszültséget szül. Azonban ahelyett, hogy erre összpontosítanánk és arra, hogy ezek nem olyan érzelmek, amiket egy kapcsolattól várnánk, a fókuszban a partnerünk iránti éhség, és az elismerése iránti vágy áll.

Nehezíti a felismerést az, ha az önértékelésünk alacsonyabb, és ha külső forrásokra van szükségünk az önbizalmunk megerősödéséhez. Ilyenkor a szerelem vagy egy potenciális partner érdeklődésének felkeltése adhatja meg azt a visszajelzést, amire vágyunk.

Az addiktív kapcsolatban élők általában akkor is kitartanak a partnerük mellett, ha az nem megbízható, ha hazudik, vagy manipulál, titkolózik, vagy olyan komoly problémái vannak, mint a kábítószer-függőség. Vonzó lehet az az elképzelés, hogy megmentjük a partnerünket, esetleg olyanná változtassuk, amilyen képet kialakítottunk róla, de amely sosem volt valós. Ahhoz, hogy észrevegyük a jeleket, tisztában kell lennünk az addiktív kapcsolatok legfőbb jellemzőivel, és persze elsősorban önmagunkkal és azzal, hogy értékesek vagyunk, és megérdemeljük, hogy olyannak szeressenek, amilyenek vagyunk.

Az addiktív kapcsolat jelei:

Folyamatos káosz

Az állandó bizonytalanság káoszt szül, amely folyamatosan jelen lehet az életünkben egy addiktív kapcsolatban, és nemcsak ránk, de a környezetünkre és egyéb kapcsolatainkra is rossz, romboló hatással van, ami megnehezíti a kilépést, felismerést, hiszen a támogató barátok és családtagok nélkül a megtépázott önbizalmú ember nehezebben mond nemet egy nem működő kapcsolatra.

Elveszíted önmagad

A megfelelési kényszer, a partner vágyának kielégítése is az addiktív kapcsolat jele, hiszen egy egészséges viszonyban eltekintve az apróbb kompromisszumoktól a felek olyannak szeretik egymást, amilyenek. A nem egészséges kapcsolatban azonban az egyik fél próbál egyre többet és többet adni magából, változni, egészen addig a pontig akár, míg teljesen el nem veszíti önmagát.

Mindegy mi történik, kitartasz

A magánytól és az elhagyatottságtól való félelem sok esetben készteti arra az embert, hogy egy olyan partner mellett is kitartsanak, aki nem adja meg azt az érzelmi biztonságot, amire vágynak. Ez az addiktív kapcsolat, nem pedig a kölcsönös tiszteleten és szereteten alapuló szerelem jele. Félnek egyedül lenni annak ellenére is, hogy a kapcsolatban sem volt támaszuk, tulajdonképpen ott is egyedül voltak.

A szerelem gondolata idealizált

A mesék, a filmek és a közösségi oldalak is a tökéletes partner és szerelmi kapcsolatok képeivel bombázzák az embereket, és olykor könnyű elfelejteni, hogy a kiragadott, lefotózott, vagy filmre vitt történetek csak egy-egy pillanatok, és nem feltétlenül igazak. A tökéletes megtalálása azonban lehetetlen, hiszen az erős, sikeres és jól működő kapcsolatok mögött bizony komoly munka van, amit fontos észben tartani.



Lényeges azonban az is, hogy a valódi érzelmeken alapuló kapcsolatokban is érezhetjük magunkat olykor egyedül, a viták és veszekedések is mindennaposak, de nem mindegy, hogy bátran mondjuk el a véleményünket, az érzelmek és gondolatok tiszteletteljes megosztása zajlik ilyenkor, még ha hevesen is, vagy a másik gondolatainak és önbizalmának porba tiprása a cél. Egy egészséges kapcsolatban a partnerek kölcsönösen támogatják egymást mind egy-egy nehezebb helyzet, mind egy-egy elérendő cél, fejlődési vágy esetén. A megbocsátást kiérdemlik, és nem elvárják, önkéntesen történik, és nem azért, mert muszáj.