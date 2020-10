Szegény családban nőtt fel Ózdon Barbee, ezért csak álmodozott arról, hogy híres énekesnő legyen. Ám 17 évesen mégis felfedezték, és hamarosan már koncerteken, díjátadó gálákon találta magát.

Bevallotta, a siker sokszor rossz irányba vitte őt, ám szerencsére édesanyja mindig mellette volt, és visszarántotta a földre.

A fiatal lány azonban az utóbbi években eltűnt, Barbee most töltötte be a 30-at, de elárulta, rosszul érintette őt, szerette volna, ha ennyi idősen már családja van, és a zenei karrierjét is másképp tervezte.

„Elkezdtem nőiesedni, a zenei ízlésem is megváltozott. Végül hat évvel ezelőtt abbahagytuk a menedzsmenttel a közös munkát, és Budapestről visszaköltöztem Ózdra anyukámékhoz, ami nagy pofon volt az élettől. Nem tudtam mit kezdjek magammal" – mesélte a lány a Story Magazinnak.

Végül elkezdett nyelveket tanulni és marketing szakon végzett az egyetemen. A munkahelyén pedig rátalált a nagy szerelem, Gáborral a New York-i lánykérés után esküvőt terveznek jövőre.

Ezen kívül három éve pedig visszatért a zenei életbe az énekesnő.