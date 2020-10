Bella Hadid a karantén alatt tavasszal azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy nem viselt melltartót ruhái alatt,és mellbimbói majd átszúrták felsőit.

A modellt most egy mólón koktélozva kapták lencsevégre egyik barátnőjével, és úgy tűnik, a szülinapi iszogatás olyannyira jól sikerült, hogy el is fenekelték egymást. Nos, valószínűleg rengeteg pasinak indítja be a fantáziáját az alábbi képsorozat, ami több mint egymillió lájkot kapott Bella Instagram-oldalán.