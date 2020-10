A Békés megyei faluban élő László nagy Casanova hírében áll. Ugyan van felesége, és négy gyereke is, mégis egy nap alatt megkérte négy helybeli nő kezét. Sajnos senki sem fogadta kitörő örömmel a lánykérést, a végén még meg is verték a férfit.

A 42 éves, négy gyerekes Pádár Lászlót csak Púderesként emlegetik a faluban, és mindenki tudja, hogy imádja a nőket, ez még a felesége előtt sem titok. Ám ezúttal kissé túllőtt a célon, ugyanis egy nap alatt négy nő kezét is megkérte, akik ráadásul családanyák.

„Gazdag lennék, ha annyi ezresem lenne, ahányszor ígérte, hogy megjavul. Minden évben halálosan szerelembe esett, volt, hogy Móron dolgozott, eladta a cége fűkaszáját, hogy ki tudja fizetni a prostit. Máskor kiszívott nyakkal jött haza, azt állította, többen lefogták és egy nő az ölébe ült. Mondta is az anyám, hülye vagy te, lányom, ha nem válsz el. De van négy gyerekünk, akik szeretik az apjukat, ő pedig nem ír alá semmilyen papírt" – panaszolta a férfi felesége, Veronika a Blikknek.

Szombaton László úgy döntött, hogy meglátogatja a nem messze lakó Annamarit és húgát, Renátát. Ugyan mindkét nő már családanya, de Lászlót ez nem zavarta, feleségül kérte őket.

„Öt gyerekem, élettársam van, dehogy kell nekem a Púderes. László megitta nálunk az összes pálinkát, majd erőszakoskodott, hogy elvesz feleségül. Naná, hogy kizavartam a házból. Tíz perc sem telt el és visszajött, akkor már Renátát, utána meg az édesanyámat akarta feleségül venni" – mesélte Annamari.

Ám a férfit nem igazán zavarta a nemleges válasz, valakit mindenképp el akart venni.

„Négyszer kergettük el, amikor az utcáról bekiabált, hogy akkor adjuk oda hozzá a két húgomat és a kétéves kislányomat. Kiszaladtam, kapott tőlem három akkora pofont, hogy a biciklivel eldőlt, majd amikor próbált feltápászkodni, a homlokába térdeltem" – folytatta Renáta.

Még aznap este az utcán trágár szavakat kiabált az arra bicikliző Annamarinak, aki megelégelte a férfi viselkedését, és jól orrba vágta őt. Rendőrt hívott, és garázdaság miatt feljelentést tett.

Ezek után a feleségétől is magkapta a magáét:

„ Laci szombat este 9-kor ért haza, de nem engedtem be a házba. Addigra már tudtam, hogy pár óra alatt több nőt is feleségül akart venni, s elegem volt belőle. Másnap reggel kimentem az udvarra, a kapu előtt feküdt és nagyon csúnyán össze volt verve az arca. Azóta napszemüvegben jár, hogy ne lássák a monokliját. Én nem sajnálom, ebből sem tanult" – mesélte Veronika.