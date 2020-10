Szabó Ádám nemcsak felfelé ívelő karrierjéről beszélt a Hot magazinnak , de Tóth Andival való szakítása és jövőbeli tervei is szóba kerültek.

Az énekes, mint mondja, sokszor nem volt önazonos kapcsolataiban, ugyanis konfliktus helyett inkább hátra lépett egyet, és igazodott aktuális párja elvárásához. Szingliként boldog és kiegyensúlyozott életet él, akinek van ideje sportolni, a karrierjére koncentrálni és új akadályokat legyőzni.

"A barátaim és a családom mindig, minden helyzetben bástyaként álltak mellettem. Ennek ellenére sosem fogadtam meg a tanácsaikat (...)"

"Nyilván nem mindenáron, de ha megtalálom az igazit, akkor mindenképpen szeretnék férj és apa lenni. Imádom a gyerekeket, jól el is vagyok velük, értek a nyelvükön, így azt gondolom, ha 31-32 évesen családalapításra kerülne sor, rendkívül boldog lennék"-mondta az énekes, aki Tóth Andiról is beszélt.

Mindegyik párkapcsolatom szerelmen alapult, szerettem Andit is. Maximálisan megvolt köztünk a kémia, de sok volt a konfliktusunk is(...) A kor nem számít, ha egy irányba tartunk és azonos az értékrendünk. Velem volt a baj, mert magamat csaptam be, ami által olyan falak kerültek közénk, amiket már nem tudtunk lebontani"