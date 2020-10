Hatalmas a boldogság Nagy Feróék családjában, ugyanis fia Hunor és kedvese második babájukat várják. A pár már azt is elárulta a nagyszülőknek, hogy kisfiú vagy kislány érkezik.

Az unokák a legszebb ajándékkal érnek fel – mondta Nagy Feró. Nem is csoda, hogy most egyenesen szárnyal az örömtől az énekes, hiszen ismét nagypapa lesz, fia, Hunor családja ugyanis újabb gyerekkel bővül.

„Márciusban érkezik a harmadik unokám. Egy hónappal ezelőtt kaptam egy üzenetet a fiamtól és a menyemtől, amihez egy fénykép volt mellékelve. A fotó egy ultrahangos felvételt tartalmazott. Akkor még a baba nem fordult úgy, hogy látható legyen, kisfiúval vagy kislánnyal bővül-e a család, de azóta már ezt is sikerült megfejteni. Csodálatos, amikor az anyaméhben látni a fejlődő gyermeket, aki még csak 6 centiméter. Majdnem elájultam, sőt, elsírtam magam örömömben. Egyszerűen nem akartam elhinni" – árulta el az AcNews-nak.

Nem rég a pár azt is bejelentette a családnak, hogy milyen nemű lesz a kisbaba.

„A múlt héten volt a nagy leleplezés, összejött a család, vártuk a bejelentést. A menyem már tudta, de addig titokban tartotta, hogy kisfiút hord a szíve alatt. Most is épp unokázok, Alizzal vagyok, általában egy héten egyszer 'lepasszolják' a gyerekek a kislányt, aki velünk alszik, a szülők pedig ilyenkor kicsit kettesben lehetnek és csavaroghatnak. Tudják, hogy bármikor jöhetnek, az unokákért pedig bármikor és bármit képes vagyok félrerakni" – folytatta boldogan Feró.