Műanyag zacskók helyett szövetzsák

A műanyag zacskók átlagos élettartama 25 perc, ezt követően a kukába kerülnek. A szövetzsákok viszont újrafelhasználhatók. Ahelyett, hogy műanyag zacskót használnánk a szupermarketben, egyszerűen pakoljuk az élelmiszereket a saját szövetzsákjainkba. A háztartásunk akkor is kevesebb szemetet termel, ha nem az előrecsomagolt zöldséget és gyümölcsöt vesszük meg, hanem kimérjük a termékeket.

Számos városban vannak már csoomagolásmentes boltok is, ide is a saját dobozinakkal érdemes menni, így nem csak szeméttermelést kerüljük el, hanem pontosan annyit tudunk hazavinni lisztből, tésztából vagy rizsből, amennyire a családunknak szüksége van. Sokkal kevesebb az esélye annak, hogy maradékot vagy lejárt szavatosságú élelmiszert dobunk ki.

Kerüljük az egyszer használatos poharakat

Ki ne ismerné a reggeli rohanást: nincs idő reggelizni, csak gyorsan beugrunk a pékségbe, hogy vegyünk egy kávét, amivel "berúgjuk" a napot. De az eldobható poharakkal rengeteg szemetet termelnek a társadalom kávéimádó egyedei, ám a legtöbb ilyen pohár nem fenntartható. A termoszpoharak sokkal környezetkímélőbbek, és sok kávézóban már kedvezményt is adnak, ha saját bögrénket visszük magunkkal - nemcsak a környezetet, hanem a pénztárcánkat is kíméljük.

Ha ragaszkodunk az otthoni kávézáshoz, és a kényelmes készülődéshez, akkor ne kapszulás gépeket használjunk, hanem válasszuk a jó öreg kotyogóst, vagy az automata kávéfőzőgépeket. A kávékapszulák általában alumíniumból készülnek, ami nem lebomló anyag, előállításuk pedig sok energiát igényel.

Igyunk csapvizet

A Tudatosvásárló.hu szerint Magyarországon évente mintegy 1,5 milliárd PET palack kerül forgalomba, ám ennek alig a negyedét hasznosítják újra. Amennyiben az otthonunkban lévő csapvíz nem tartalmaz a megengedettnél nagyobb koncentrációjú ólmot, nagy valószínűséggel biztonságos a csapvíz fogyasztása, és mindenképpen környezettudatosabb és gazdaságosabb megoldás, mint az ásványvíz. Érdemes tehát beszerezni egy szuper kulacsot, amit magunkkal tudunk vinni, és újra tudjuk tölteni. Ha szeretjük a szénsavas vizet, akkor érdemes beruházni egy szódagépbe is.

Csökkentsük a műanyaghulladékot a fürdőszobában

Többféleképpen kerülhetjük a pazarlást a fürdőszobában is. Például egy kemény szappan fenntarthatóbb, mint a folyékony szappan, mert utóbbi eldobható műanyag csomagolásban kerül az üzletekbe. A fogápolásnál a hagyományos kézi fogkeféről elektromos modellre válthatunk, vagy környezetbarát fa/bambusz fogkefét is választhatjuk.

Amit sokan nem tudják, de a kozmetikumok is tartalmazhatnak mikroműanyagot, olyan apró műanyag részecskéket, amiket szabad szemmel alig láthatunk. Alternatívaként használjunk természetes kozmetikumokat vagy készíthetünk magunk is otthon szappant.

Vásárlás helyet javíttassunk

Manapság a már nem működő elektronikus eszközöket egyszerűen lecseréljük, ahelyett, hogy javíttatnánk őket. Ez azonban azt jelenti, hogy óriási mennyiségű elektronikai hulladék keletkezik. Lehet, hogy a javítási költségek túl magasnak tűnnek ahhoz, hogy megérjék az erőfeszítéseket, pedig ez az esetek többségében nem igaz.

A divaton is sokat spórolhatunk. Érdemes ruhacsere-partikat szervezni, vagy a turkálókban szétnézni, ahol igazi kincsekre is bukkanhtunk az új ruhák árának töredékéért.