Csűros Karola tavaly nyáron vesztette el szeretett férjét, Horváth Ádámot, akivel 53 évig éltek boldog házasságban. A színésznő azóta nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is komoly megpróbáltatásokon van túl. A gyász mellett az egészségével is számtalan probléma adódott az utóbbi időben, és még járvány-helyzet miatt is aggódik.

„November 21-én ünneplik világszerte a televíziózás világnapját. Aznap egy emléktábla kerül a házunk falára a kedvesem arcképével. Mindennap gondolok rá, bárcsak itt lenne velem. Ádám nélkül nem lehet kibírni az életet, csak elviselni... A családom csak ritkán tud meglátogatni. Ne is jöjjenek ide, nehogy bajunk legyen belőle" – mesélte Karola a Story magazinnak.