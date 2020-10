Aki csütörtök délelőtt pont Dzsudzsák Instagramját pörgette, az észrevehetett néhány érdekes dolgot. Például azt, hogy egy Ömer Develi nevű török férfi meghackelte a focista fiókját, és ezt büszkén ki is írta a BIO-ba. Ahogy az is elég feltűnő, hogy Balázs helyett egy kék panda díszelgett a profilkép helyén - ráadásul még egy furcsa videó is feltöltésre került az oldalra - írja a Ripost.

A változtatások mostanra eltűntek az oldalról, ugyanis a focista visszaszerezte az irányítást a profilja felett. Egyelőre nem tudni, hogy miért pont őt szemelte ki magának a hacker, ahogy azt sem, hogy mi volt ezzel a célja.