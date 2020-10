A Romantic együttes frontemberétől, Győzikétől még 2017-ben foglalt le közel 200 millió forintot a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Idén nyáron viszont jogerős ítélet született azzal kapcsolatban, hogy az említett összegből 97 millió 800 ezer forint visszajár a showmannek.

Győző hiába írt korábban levelet a NAV-nak, hogy már kamatostul várja a neki járt összeget, pusztán a napokban érkezett válasz a hatóságok felől, miszerint foglalkoznak az üggyel.

"Szomorú vagyok, hogy játszanak velünk, és hogy több hónap kell, hogy választ adjanak. Miért nem történt eddig semmi? Az biztos, hogy nem hagyjuk ennyiben az egészet. Nagyjából egymillió forint lesz a kamat, amit még adniuk kell, és már annak a pénznek is megvan a helye. Felvettem a kapcsolatot egy alapítvánnyal, amely daganatos gyermekek gyógyulását segíti, már csak a hatóságon múlik, mikor tudom elvinni nekik a pénzt" - mondta a Blikknek Győzike.

Bár kapott választ a showman, azt pontosan nem tudni, hogy pontosan mikor kapja vissza az őt illető összeget.

"A hatóságok részéről időhúzás megy, aminek az oka teljesen érthetetlen. Augusztus óta az ügyben keletkezett valamennyi papír, többek közt a jogerős másodfokú ítélet is náluk van, amely értelmében ügyfelemnek már régen vissza kellett volna kapni a pénzét. Nem értjük, hogy miért kell ezt hónapokig húzni, ráadásul így már a kamat kifizetése is elkerülhetetlen. Most más osztályra került Győző ügye, pedig már csak egy gombot kellene megnyomni, és utalni a pénzt. Reméljük, hogy napok, maximum hetek kérdése, hogy ez megtörténjen" - nyilatkozta Győző ügyvédje, dr. Erdei Zoltán