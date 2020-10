Az énekes szerint a színpadon muszáj flörtölnie kicsit a nőkkel, hiszen ez a show része. Ezt Kökény Attila felesége, Aranka is megérti, kapcsolatuk ugyanis 22 év után is szilárd.

Már 22 éve kitart egymás mellett jóban rosszban Kökény Attila és kedvese. Voltak nehéz időszakok az életükben, mielőtt az énekest felfedezték volna a Megasztárban, komoly anyagi gondokkal küzdöttek. Attila gyakran hosszú hónapokra kiment külföldre dolgozni, ami embert próbáló időszak volt, de ezt is túlélte a szerelmük.

„Arival 22 éve élünk együtt, ő akkor is kitartott mellettem, amikor a legnehezebb volt az életünk. Sosem cserélném le egy 20 évesre!" – árulta el az énekes a Blikknek.

Kökény Attila persze azért kap ajánlatokat a rajongóktól, de ezt mindketten a helyén kezelik.

„Olyan is volt már, hogy ketten akartak elvinni, ezt a rajongói levelet például Aranka is olvasta, mert eleinte ő kezelte a közösségi oldalamat. Ez a szakmámmal együtt jár, a bulikban 98 százalékban csak nőket látok, romantikus dalokat énekelek, elcsavarom a csajok fejét, muszáj flörtölni, kacérkodni velük, de a feleségem okos nő, megérti, és nincs köztünk feszültség emiatt. Ráadásul az a lány a koncertemen a harmadik sorban nem is tudja, hogy én horkolok éjszaka, milyen velem együtt élni, és biztos vagyok benne, hogy nem kapnék tőle annyi szeretetet, mint Arankától. Tisztességtelen is lenne a részemről, ha ennyi idő után továbbállnék. A sors persze kiszámíthatatlan, de annyi mindent átvészeltünk már együtt, hogy úgy érzem, ez a kötelék megbonthatatlan."