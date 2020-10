A szépségkirálynő már évek óta egy párt alkot a sztárfocistával, Feczesin Róberttel, aki egyébként anno sokáig Dukai Reginával járt. A párnak most megszületett első gyerekük, egy fotót is megosztottak a kis hajasbabáról.

Nyár elején jelentette be az örömhírt Feczesin Róbert és Kelemen Henrietta, hogy kisbabát várnak. Cuki fotót osztottak meg a szépségkirálynő kerekedő pocakjáról akkor, most pedig már meg is érkezett az új családtag.

A büszke apuka az Instagramon tudatta a nagyvilággal, hogy itt a trónörökös. A tündéri kisfiú igazi hajasbaba, és a Feczesin Noel Róbert nevet kapta.