Ha a véres és pókhálós díszek helyett idén elegánsabb és trendibb megoldásra vágysz, semmiképp se hagyd ki a virágos dísztök dekorációt, amit nem csak boltokban szerezhetsz be, de otthon is elkészítheted őket némi kreativitás és kézügyesség segítségével.

Idén nagy divat a virágos tökdísz - faragás helyett ez is egy szuper DIY program. Mutatjuk, hogy állj neki!

Előkészületek

Első körben mindenképpen gondold át, milyen színű, formájú és virágmintájú derkorációt szeretnél. Ha megvan a fejedben a kép, esetleg gyűjtöttél némi inspirációt a netről, akkor szerezd be a kellékeket. Válassz tetszőleges méretű és formájú tököt/tököket. Szerezz be akril festéket, egy vastag valamint egy vékonyabb festő ecsetet, tűzőhabot (ha nem találsz, akkor hungarocell vagy összegyűrt papír is megteszi) tetszőleges színű, formájú, méretű művirágokat nagyobb mennyiségben(ezekkel dolgozni időtállóbb megoldás) valamint ragasztópisztolyt.

Ha minden kelléket beszeretél, indulhat a munka!

1. lépés

Skalpold meg a tököt, azaz vágj neki egy fedelet a száras része felől. A tök bendőjét pedig, ahogy a tökfaragásnál is, vájd ki. Távolítsd el a felesleges húst, de azért hagyj egy ujjnyi vastag tökfalat, hogy ne fonnyadjon olyan könnyen el a tököd az otthonod melegében. Miután végeztél hagyd egy kicsit kiszáradni a töködödet. Akár előző nap is elvégezheted a munka ezen részét, hogy másnap már egy száraz tökkel kelljen dogoznod.

2. lépés

Fesd be a tököd fedelét és alját is a kiválasztott színű akril festékkel.

3. lépés

Miután megszáradt a lefestett tök, tömd ki tűzőhabbal, vagy hungarocellel. (ezekbe fogod tömni a virágok szárait.) A habot úgy helyezd el a tökben, hogy egy kúp alakot képezzen a tök szája felett - így szép magasra tudod építeni a virágos kompozíciót.

4. lépés

Tűzd tele a virágokkal a habot úgy, hogy egy szép egyenletes bokor formát kapj. Ha megvagy, finoman helyezd rá a tök fedelét a virágok tetejére és máris készen van az egyedi tökös dekorációd.

Tipp: Ha még személyesebb díszt szeretnél, arany vagy ezüst filctollal írhatsz is a tök oldalára.

Ez a dísz gyönyörű éke lehet az étkezőasztalnak, de a lakás bármelyik pontják nagyon jól fog mutatni. Ha még szebbé szeretnénk varázsolni az asztalt, válasszunk apró dísztököket is, amiket a nagy virágos dísszel harmoniázól színre lefesthetünk a mellékelt illusztráció szerint.