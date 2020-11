A koronavírus-járvány miatt egyre több munkaadó dönt a home office mellett. Vannak, akik könnyedén képesek átállni az otthoni munkavégzésre, de akadnak olyanok is, akiknek nehézséget okoz ez a megváltozott munkahelyi légkör. Nekik igyekszünk segíteni következő írásunkkal.

A koronavírus-járvány miatt nem csak a karantén, de az otthoni munkavégzés is sokaknak okoz gondot.

Ahhoz, hogy otthonunkban is hatékonyak lehessünk, néhány fontos lépést és szabályt mindenképpen fel kell állítani.

A tapasztalatok szerint az egyik legnagyobb probléma home office esetén az otthoni és munkahelyi feladatok különválasztása, illetve a megfelelő időbeosztás hiánya. Nincs meg a reggeli rutin, a munkahelyi légkör illetve összemosódnak a határok a magánélet és a munka között.

Teremts munkahelyi hangulatot

Ahhoz, hogy minél hatékonyabb lehessen az otthoni munkavégzés, mindenképpen meg kell teremteni az otpimális légkört. Válassz ki otthonodban egy helyet, sarkot, amit erre az időszakra irodának nevezhetsz ki. Lehetőleg ne a lakásod legforgalmasabb részét válaszd. Keress egy csendesebb, félreeső helyet, ahová elvonulhatsz és ahol a családod tagjai nem mászkálnak folyamatosan. Tedd oda az íróasztalodat, helyezd el rajta a munkavégzésedhez szükséges eszközöket. Legyen kényelmes a széked, hogy minél komfortosabban érezhesd magad.

Ne ess ki a rutinból

Ahhoz, hogy magadban is el tudd különíteni az otthoni teendőket a munkahelyitől, készíts napi időbesoztást, legyen munkaidőd ugyanúgy, mintha az irodából dolgoznál. Kellj fel reggel a megh

atározott időben, készülj el, öltözz fel, regelizz és indítsd úgy napot, mintha az irodába indulnál. Így átkapcsolhatod az agyadat is munka-üzemmódba.

ne csak a munkahelyi teendőket tervezd el előre, hanem az otthonit is alakítsd ki. Így pontosan fogod tudni, mikor mit kell tenend és mindenre jut időd. Nem csak tudsz tájékozódni a napirendedről, de a családod tagjainak is segítséget nyújtasz, mikor zavarhatnak és mikor kell nélkülözniük téged.

Beszélj a családdal

Fontos része az otthoni munkavégzésnek, hogy a veled egy háztartásban élőkkel beszéld meg, hogy bár fizikailag otthon vagy, a napi munkaidőd le kell dolgoznod. Ahhoz, hogy hatékonyan tudj dolgozni, a családodnak is tisztában kell lennie azzal, hogy munkavégzés közben nem tudod ellátni az otthoni feladatokat. Tudatosítanod kell bennük, hogy a home office nem kötetlen munkaidőt jelent.

Változtass helyszínt

Ha nem kényszerültél karanténba, dobd fel a munkavégzést egy héten egy-két alkalommal azzal, hogy elhagyod az otthonodat. Válassz egy nyugodt kávézót, jó idő esetén akár egy parkot is, hogy néhány órát ott végezhesd a feladataidat. Természetesen minden óvintézkedés betartásával hagyd el otthonodat.

Munkaidő vége

Ha letelt a munkaidőd, fejezd be a munkát! ha végeztél, lásd el otthoni teendőidet, így le tudsz válni az aznapi munkavégzésről és átkapcsolhatod magad pihennő üzemmódba.

Sportolj

Ahhoz, hogy az egészséged is rendben legyen, mindenképpen iktass be a napirendedbe egy kis mozgást. Kezdhetsz akár egy reggeli sétával a munka előtt, vagy egy kis futással, jógával zárhatod a napot. Így nem csak az egészségedet óvhatod, de segít ellazulni is egy húzosabb nap előtt vagy annak végén.