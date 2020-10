Beköszöntött a hűvös idő, előkerültek a zoknik és a zárt cipők. Sokan abba a hibába esnek, hogy ilyenkor már nem igazán folgalkoznak a pedikűrrel. Pedig a lábápolás nem csak a szandálos, nyári időszakban fontos, hanem hideg időben is.

Tudtad, hogy lábunkat nem csak a nyitott cipős időszakra, de a csizmás, zárt cipős hónapokra is fel kell készíteni? Attól még, hogy nem látszik a lepattogott körömlakk, vagy a berepedezett sarok, fontos, hogy ugyanúgy ápoljuk.

A lábunknak a hideg időszakban is havonta legalább egyszer szüksége van a törődésre, ápolásra. Ha nem akarsz pedikűröshöz járni ilyenkor, mutatunk néhány szuper hatásos otthoni lábápolási módszert, amivel garantáltan selymes és ápolt lesz a lábad a zokni és a cipő alatt is.

Előkészületek

Ahogyan a pedikűrösnél is, az otthoni lábápolás esetén is alaposan be kell áztatnod a lábadat.

Készíts egy relaxáló lábfürdőt, kézmeleg vízzel, amihez adj egy kis hidratáló lábsót és 4-5 csepp finom levendula olajat - utóbbi nem csak a lábadnak tesz jót, de belélegzeve az idegszálakat is kisimítja, így a pedikűr végére teljesen ellazult lehetsz.

Tipp: kösd össze a lábápolást egy jó kis arcregenerálással. Mialatt beáztatod a lábad, dobj fel egy fátyolmaszkot, vagy akár egy általad készített őszi ehető ételekből készült simogató pakolást.

Ha megvagy a lábfürdő elkészítésével, 15-30 percre áztasd bele a lábad. Ha nagyon repedt és száraz a sarkad fél órát, ha csak kicsit, 15 percet áztasd. Mindenképpen legyen a kezed ügyében egy törölköző, amivel a végén alaposan szárazra dörzsölöd a lábaidat.

Reszelj, radírozz

Ha kellően felpuhult a bőr a sarkadon és a talpadon, egy jó minőségű sarokreszerővel kezd el finoman reszelgetni. Először a sarkakat, majd a láb két oldali részén és a talppárnákat is dörzsöld át. Távolítsd el a felpuhult, száraz bőrrészeket, de nagyon figyelj, hogy ne reszeld túl a bőrödet. Nagyon fájdalmas és fertőzésveszélyes is lehet, ha elvékonyítod a bőrt. Látni és érezni fogod, mennyit kell belőle leszedni.

Figyelem! Ne használj olyan termékeket, eszközöket, amik sérülést, okozhatnak és balesetveszélyesek. Kerüld a pengét és a sajtreszelőhöz haosnlító reszelőket.

Körömformázás

Miután megvagy a reszeréssel jöhetnek a lábkörmeid. Ha lakkozva van, távolítsd el azt lemosó segítségével, majd formázd megfelelő hosszúságúra a körmeidet. Vannak olyanok, akik a nyári időszakban szeretik hosszabbra hagyni körmeiket.A hosszú köröm télen nem túl szerencsés, ugyanis zárt cipőben folyamatos nyomásnak lesz kitéve a köröm és a lábujj, ami zsibbadáshoz, gyulladáshoz vezethet. Éppen ezért úgy vágd vagy reszeld formára a körmeidet, hogy a lábujjadon ne lógjon túl.

Finoman szabadulj meg a körömre nőtt bőrtől (vannak, akik a felesleges bőrt levágják, de az is elég lehet, ha egy körömbőr feltoló eszközzel finoman felnyomkodod körömágyig a bőrödet), majd egy buffer segítségével picit dörzsöld fel a felüleltét. Ha ezzel megvagy, távolítsd el a keletkezett port és jöhet is a lakkozás. Alapként használhastz vitaminokban gazdag alaplakkot, majd a tetszőleges színnel fesd ki a körmeidet.

Tipp: ősszel és télen tökéletes választás lehet a bordó és a nude körömlakk.

Ha elkészültél a lakozzással, kutikula ápoló olajjal finoman dörzsöld be a lábkörmeid mentén a bőrödet.

Hidratálásra fel

Miután kilakkoztad a körmödet, jöhet az alapos hidratálás. Normál bőr esetén elég egy hidratáló krémes kényeztetés, ha azonban úgy érzed, nem elég egy szimpla hidratáló krémes masszírozás, akkor peelingelheted is a lábadat, otthon elkészíthető kencékkel is.

Tipp: használhatsz olívaolajat is a láb hidratálásához: alaposan masszirod be a bőrődbe az olajat és húzz fel egy jó vastag zoknit a lábadara. Ezt a műveletet, száraz bőr esetén, fürdés után, és lefekvés előtt heti többször is elvégezheted.