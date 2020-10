Visszatér a TV2 népszerű műsora, a Nicsak, ki vagyok? című show, amelynek legújabb tagját vasárnap, a Sztárban sztár közben jelentette be a csatorna. Az új tag mellett ismerős arcok is visszatérnek, ismét láthatjuk Kajdi Csabát és Ábel Anitát is. A műsorhoz készült fotókon pedig az is látszik, hogy a színésznő elkéepsztően karcsú lett. Nagyszerű formában van Ábel Anita!