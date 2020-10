Volt idő, amikor Emilio 168 kilót is nyomott, ami már az egészségére is kihatott. Kénytelen volt változtatni életmódján, ennek pedig meg is lett az eredménye: ma már 86 kilót mutat a mérleg.

Emilio sokáig nem törődött a súlyával, volt idő, amikor 168 kilót is nyomott. Rá kellett jönnie azonban, hogy ez a súly már nemcsak a színpadi megjelenésére, de az egészségére is komoly hatással van. Úgy döntött, változtat az életmódján, ennek eredményeképp 82 kilótól szabadult meg. Ebben a Dancing with the Stars is segítette, ennek próbái alatt 24 kilót sikerült leadnia.

"Nagyon lusta voltam, ha nem volt az étterem előtt parkolóhely, addig köröztem, amíg nem találtam egyet. Most akár kilométereket sétálok, átrendeződött az életem. Ami megijesztett, hogy jött a magas vérnyomás, felvetődött a cukorbetegség esélye is. És persze, ott van a gyerekem. Belegondoltam, mi lesz, ha majd idő előtt el kell temetnie engem? Nem tudtam bekötni a cipőm, a színpadon nem éreztem jól magam, lecsúsztak a gatyáim a hasamról. Gátlásos is lettem, pedig alapvetően nagyon laza vagyok. Jöttek a rosszullétek, nem kaptam levegőt, a pódiumon már pár perc után lihegtem, a fellépés után oxigénpalackkal várt lent a feleségem. Akkor azt mondtam, ezt be kell fejezni és mindent elkövetni, hogy lefogyjak. Fejben rendbe tettem magam, ami nekem ez életmentő volt" - vallotta a Blikknek Emilio. Egy éve határozta el, hogy változtat, de végül csak márciusban sikerült belefognia.