A Mokka vendége Eperjes Károly volt, aki élő adásban vallotta be: koronavírusos volt.

A legendás színész több ismert magyar sztárhoz hasonlóan megküzdött a rejtélyes fertőzéssel, egy hete azonban két negatív eredménnyel gyógyultnak nyilvánították őt és a családját is. Így véget ért számukra a karantén.

„El kell, hogy mondjam, hogy talán azért, mert még mindig sportolok, szinte észre sem vettem a betegséget, lázam sem volt. De az utóhatásait már én is érzem. Tegnap játszottam először a covid óta, és olyan fáradt voltam, hogy az elképesztő. A levegőt is nehezebben vettem. Volt egy olyan nap is, amikor majdnem elájultam, pedig akkor már két negatív tesztem volt" - mondta a színész.