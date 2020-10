A jelenlegi járvány-helyzet miatt egyre többen választanak belföldi uticélt. Nem is kell messzire utazni Budapesttől, elég például Veresegyházra menni, ahol aktív kikapcsolódásra is van lehetőség, de wellness programok, kényelmes szállás, és finom, jó minőségű ételek is várják a látogatókat.