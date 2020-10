Az egyik műsorvezető, Berki Krisztián tette fel Evelinnek azt a kérdést - "Te például érzed azt, hogy jó anya leszel-e vagy nem?", ammire meglepő válasz érkezett:

Én nem akarok gyerekeket. Nekem nem kell. Nem akarok hosszú életutat. (...) Nekem nem lesz gyerekem. Nem akarok anya lenni. Nyolcéves korom óta mondom anyáéknak.

Gáspár Evelin állítását a Blikknek fejtette ki bővebben:

Az első negatív élmény ezzel kapcsolatban a húgom születése volt, akiről kevesen tudják, hogy lombikbaba volt, és a szüleim sokat küzdöttek érte - kezdte Evelin, majd folytatta: