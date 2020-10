A kilencvenes évek egyik legsikeresebb magyar teniszezője, Noszály Sándor hosszú évekig Los Angelesben élt, ahol többek között sztárokat edzett. Sándor mégis megunta a tengerentúli életét, és hazaköltözött.



"Felszámoltam a régi életemet, az albérletemet, az elvarratlan szálakat. Aztán kitört a pandémia, és nem is lett volna lehetőség visszamenni. Időközben a szerelem is rám talált. Orsi, gyönyörű, háromgyerekes édesanya, aki a rúdtáncsportban jeleskedik, ennyi elárulhatok. Van itthon millió barátom is, tökéletesen helyesnek érzem a döntésemet. És élvezem, hogy visszatértem a gyökereimhez" – mesélte a Hot! magazinnak a sportoló.