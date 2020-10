A koronavírus miatt két páros nem tudott táncolni a Dancing with the Stars műsorában, így Emilioéknak ismét alkalmuk volt bizonyítani a múltheti kiesésüket követően. A nézők viszont úgy döntöttek, ezúton is hazaküldik a párost. Az énekes és táncpartnere a Life.hu-nak elmondták, mit gondolnak a kiesősükről.