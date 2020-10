Tegnap este lehullt a lepel a Nicsak, ki vagyok idei évadjának csapattagjairól, amit egy szenzációs produkción keresztül tudhattak meg a TV2 nézői a Dancing with the Stars élő adásában. A csodás műsorvezető, Mádai Vivien, aki Kajdi Csaba csapatát erősíti majd a műsorban, kockás hasát is megvillantotta a leleplezéskor.

Tegnap este végre kiderült, hogy Ábel Anita, Kajdi Csaba és Pápai Joci mellett mely sztárok erősítik majd a Nicsak, ki vagyok második évadának csapatait.

A gyönyörű műsorvezető, Mádai Vivien egy ultra dögös, has villantós szettben fedte fel magát a Dancing with the Stars szombat esti élő adásában. Vivi nemcsak a hasát, hanem kockáit is megvillantotta, amiről a közösségi oldalán is posztolt a rajongóknak.