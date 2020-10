"Jelenleg egy németországi bank széfjében van a feleségem földi maradványa. Nem szeretném, hogy ez sokáig így legyen, de nem engednek be Magyarországra, hogy a temetést megszervezzem. A Fiumei úti sírkertben várnak rám. Ha tehetném, holnap indulnék és a karantént is vállalnám, de előttem és ezáltal Zsazsa előtt is zárva van Magyarország, pedig az volt az utolsó kívánsága, hogy a szülőföldjén legyen eltemetve" - mondta Fréderick von Anhalt a Blikknek. A 77 éves özvegy október elejéig várt Németországban, de aztán visszarepült Los Angelesbe.

"Tűkön ülök és Budapestről álmodozom. A nyár elején még azért vettem fontolóra, hogy egy időre odaköltözöm, hogy a nejem urnáját hivatalosan is magammal hozhassam, de most már azért szeretnék ott egy lakást, mert a temetés után nem akarnék túl sokáig távol lenni tőle. Legszívesebben egy várra néző ingatlant vásárolnék, mert amikor nyáron ott voltam, a Hotel Intercontinental Dunára néző lakosztályában beleszerettem a budai vár látványába. (....) A feleségemet hazaviszem, én pedig budapesti leszek a járvány után! - nyilatkozta von Anhalt, akinek mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha lakást vásárol Budapesten, ugyanis a Dunára és a budai várra néző ingatlanra vágyik.