Mit lehet tenni, ha odakinn zuhog az eső, tombol a szél és mindent beborít a nyálkás, hideg köd? Íme, néhány tipp, arra az esetre, ha már elegetek van az otthon gubbasztásból és a rossz idő ellenére is kimozdulnátok.

Wellness/fürdő

Egy hideg, őszi napon nincs is jobb, mint egy kis csobbanás valamelyik közeli, fedett fürdőben. Áztatni magunkat a meleg vízben, ejtőzni a jakuzziban, izzadni kicsit a szaunában, míg kitombolja magát a természet. Egy frissítő masszázs, arcpakolás vagy kényeztető kezelés pedig nem csak a lelkünkre, de a testünkre is üdítően hathat, így igazán feltöltődve vághatunk neki a következő napoknak.

Gyerekes tipp: A vizet ráadásul a gyerekek is imádják, így ha olyan fürdőre esik a választás, ahol rájuk is gondoltak, garantált a jókedv és a kacagás.



Várlátogatás

Azért, mert kint tombol a vihar, nem jelenti feltétlenül azt, hogy ki sem dughatjuk az orrunkat a lakásból. A történelem és a romantika szerelmeseinek igazán jó program lehet egy várlátogatás ebben az időben is, csak nehogy olyat szemeljünk ki, amely túlságosan romos...

Gyerekes tipp: A várlátogatás kisebb és nagyobb gyerekkel is jó móka lehet, ám a kötött tárlatvezetés helyett lehet, hogy inkább érdemesebb az audio giude szolgáltatást igénybe venni – ahol van -, mert a legtöbb gyerkőc nem éppen a türelem mintaképe és nem biztos, hogy csendben ki tudják várni, amíg az idegenvezető a vár minden szegletéről elmondja akkurátusan a tudnivalókat.



Barlang

Barátságtalan időben a hegy gyomrába is menekülhetünk és megcsodálhatjuk, mi mindenre képes a természet a föld alatt. Cseppkövek, denevérek, hatalmas termek, kristálytiszta tavak, csodás képződmények várnak a felszín alatt.

Gyerekes tipp: Családosoknak viszont vagy nagyobb gyerkőccel érdemes barlanglátogatásra menni vagy olyan kicsivel, aki extra szófogadó és nyugodt természetű.



Múzeum

A múzeum szintén Jolly Joker program lehet egy zimankós hétvégén, ráadásul teljesen személyre és szabható. Érdeklődéstől függően nagyon széles skáláról választhatunk, így biztosan mindenki megtalálja a szívének leginkább kedves múzeumot, legyen szó autóimádatról, dinoszauruszokról, fáraókról vagy képzőművészetről.

Gyerekes tipp: Gyerekekkel érdemes olyan kiállítást választani, amely kifejezetten nekik szól és ha lehet, akkor interaktív is, mert az ilyen helyeken biztosan az egész család jól érzi majd magát.

Ne hagyjátok tehát, hogy a szél vagy az eső lehangoljon titeket, mert nagyon sok remek programlehetőség közül tudtok választani – szülőként is -, amelyek tartalmas szórakozást biztosítanak rosszabb idő esetén is.