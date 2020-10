Jordyn Hagan Gauntot is Instagramon kereste fel egy állítólag luxus fehérnemű cég vezetője, hogy modell munkát ajánljon neki. A 18 éves lány nagy álma, hogy modell legyen, ezért azonnal belement az online interjúba. A webkamerás casting során naívan követte az utasításokat, még akkor is amikor levetették vele a melltartóját. Az instruktor azzal nyugtatta, hogy csak a testtípusára kíváncsiak. Jordyn végül nagyon kényelmetlenül érezte magát, ezért kikapcsolta a kamerát, most pedig attól retteg, hogy a róla készült meztelen felvételek fel fognak kerülni az internetre. A rendőrség szerint nagy esély van rá, hogy pornóoldalakon látja majd viszont a videókat.

A fiatal lány azért állt a nyilvánosság elé, hogy felhívja a nők figyelmét ezekre a veszélyekre - írja a Daily Mail.