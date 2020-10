Egy amerikai nő nyolc évig takarította mások otthonát, most pedig beszámolt arról, mi mindent látott ezekben a lakásokban. Szexjátékokkal és a fűvel igen gyakran találkozott...

Amber Leventry korábban egy jól menő takarítócéget üzemeltetett, de ő maga is évekig suvickolta mások házát. Ez idő alatt nem csak kosszal találkozott, hanem sokkal izgalmasabb dolgokkal is. Például péniszpumpa, síkosító vagy más egyéb szexjátékok, fű, drogok, használt óvszer is elől lett hagyva.

„Őszintén szólva, az ilyesmi sosem érdekelt engem. Sem az elől hagyott drog, sem a szexjáték, sem pedig a gyógyszerek. Semmi közöm hozzá"

De Amber gyakran a családi drámáknak is szemtanúja volt, a szerelmesek veszekedésének, a szeretők enyelgésének.

„Amikor megérkeztem, az otthonuk üres volt; a szülők munkában, a gyerekek iskolában voltak. Ám a nyomaik ott voltak mindenhol. Egy ultrahangkép a hűtőn, a konyhapulton felejtett terhesvitamin. Egyből tudtam, hogy babát vár a család. Még most is kiráz a hideg, ha eszembe jut, mikor ők egyik napról a másikra eltűntek (mert elveszítették a babát)" - írta a Scary Mommy oldalán.