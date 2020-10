"Első közös sétáink.... Imádom minden percét az anyaságnak minden nehézségével együtt. Az életem új értelmet nyert, eddig is boldog voltam de a szívem hiányzó darabja is a helyére került. Minden olyan dolog,ami a hétköznapokban természetes akár egy séta is hihetetlen örömöt tud okozni az én kis manócskámmal. Mivel a vőlegényem rengeteget dolgozik ezért általában kettesben sétálunk a kislányommal" - írta a fotójához Gigi.