Gabriela Spanic két héttel édesanyja halálát követően újból színpadra állt, és ismét elkápráztatta a nézőket. Profizmusa és kitartása mostanra már biztosan senkiben nem vet fel kérdéseket, ám most azt is elárulta, mi zajlik le benne legbelül.

Kiderült, édesapja miatt sem lehet teljesen nyugodt a csinos híresség, ugyanis a férfi már évek óta küzd egy rákos megbetegedéssel. A gyönyörű színésznő azonban próbál mindezek ellenére is pozitív maradni, ami a legutóbbi Dancing with the Stars adásban is látszott. Partnevérel fantasztikus eredményt értek el ismét, Gaby pedig most elárulta, milyen érzések kavarognak benne:

"Édesanyám is azt akarná, hogy tovább versenyezzek. Azt mondaná, hogy menjek és csináljam tovább. Tudom és a szívemben érzem, hogy büszke lenne rám" - mondta a sztár, aki nem csak édesanyja elvesztésének fájdalmát igyekezett kitáncolni magából a színpadon, hanem egy gyermekkori traumáját is.

"Gyerekkoromban gondban voltam a betűkkel, számokkal, az egész egy nagy zűrzavar volt számomra. 10 éves voltam ekkor, és éreztem, hogy valami nincs rendben, de nem tudtam, hogy a problémának, amivel küzdök, neve is van. Sok tanárom és tanárnőm megalázott, a szüleim sem értettek meg. Nem szerettem iskolába járni, mert nem tudtam beilleszkedni. Azt hittem, azért, mert buta vagyok" - írta meg a Ripost.