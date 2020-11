Mindig hatalmas médiafigyelem és óriási érdeklődés övezte két bangladesi kislány történetét, akik sziámi ikrekként érkeztek a világra, és egy magyar orvoscsapat kezei közé kerültek, hogy elvégezzék a szétválasztó műtétjüket. Most azonban az egyik testvért, Rabeját kellett megműteniük.

A Cselekvés Alapítvány orvoscsapata a hétvégén utazott haza Bangladesből, akik elárulták milyen állapotban van a kislány.

„Továbbra is kérjük lelki támogatásukat, hiszen a megoperált kislány jó műtéti eredménye még nem mondható ki, az első egy hónapban még plasztikai- és idegsebészeti szövődmények is lehetségesek"

A járvány ellenére a koponyacsontpótló műtét halaszthatatlanná vált. A kis Rabejának azonnali műtétre volt szüksége a siker, hiszen a sikeres rehabilitációnak köszönhetően igazán mozgékony lett, ami balesetveszélyes helyzeteket idézhetne elő úgy, hogy a koponyát nem fedte mindenhol csont - írja a Bors.

Az orvoscsapat pedig már vissza is tért Magyarországra, akik hazafelé tartva a dubaji repülőtérről jelentkeztek be. Mindannyian jól vannak, rengetegen szűrésen estek át és hálásak az otthoniaknak és a bangladesi barátoknak, hogy több ezer kilométerről is támogatják őket.