Molnár Andi megtiszteltetésnek és rendkívül felelősségteljes feladatnak érzi a zsűrizést a Dancing with the Stars-ban, hiszen a versenyzők hosszú heteket és napokat készülnek, így sokat számít nekik lelkileg a bírák értékélese is. A csinos táncos pedig őszintén vallott Gabriela Spanic tragédiájáról, ami nagyon megérintette.