Ahogy arról beszámoltunk, Marsi Anikó és táncpartnere volt a legutóbbi kiesője a Dancing with The Starsnak. A híradós pedig nehezen viselte a kiesést, ugyanis nagyon élvezte a táncos műsor minden egyes pillanatát. Most közösségi oldalán tett közzé egy fotót, amellyel végleg "elbúcsúzik" a műsortól.