Nadia azelőtt sem ivott rengeteget, de, ha megkívánta megivott pár pohárral.

„Már az első nap reggelén tisztább fejjel ébredtem, jóval nagyobb lendülettel vágtam bele a teendőimbe. Fizikailag egyre inkább topon voltam, s bár két hét után eszembe jutott, hogy milyen lenne legurítani egy pohárral, mégis erőt vettem magamon "–kezdte Nadia.

„Igaz, egyszer kipróbáltam egy pohár alkaholmentes bort, de semmi értelme nem volt" – vallotta be, majd hozzátette, hogy a barátnői többször is elcsábították különféle bárokba,ám ő nem fogyasztott alkoholos italt. Aminek nagyon örült, hogy sikerült megállnia, hiszen jó pár kilótól is megszabadult.