Sokakban felmerült a kérdés, mégis miképp lehet elviselni azt, hogy minden héten látjuk exünket, pláne, ha viharos szakításon mentek keresztül?! A produkció sajtótájékoztatóján mindenkit biztosítottak arról, hogy nincs harag közöttük és a szétválásuk nem megy a műsor rovására, ám az első adásokban szinte tapintható volt kettőjük között a feszültség.

Most azonban mindketten döntősök, könnyen lehet, hogy egymás mellett fognak állni, így Ádám szeretne teljesen békét kötni az énekesnővel.

„Valóban volt feszültség kettőnk között, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy igyekeztünk felnőttként kezelni a helyzetet. Bevallom, most, hogy már a finisben vagyunk, én nem figyelem a külvilágot, csak önmagamra és a produkcióimra koncentrálok. A történtek ellenére örülnék, ha Andi állna mellettem a döntőben. Jelenleg még Vastag Csabával együtt, hárman vagyunk versenyben, de a legvégén csak két énekes küzdhet meg az első helyért. Andi nagyon megérdemelné, hogy egyike legyen, mert hihetetlenül tehetséges és joggal állna ott" – mesélte őszintén a Ripostnak.

„Nyilván most nagyobb a nyomás, hiszen a győzelem a tét, ezért csak pillanatokra ugrik be, hogy ez az utolsó fellépésem a Sztárban Sztárban. Természetesen fantáziáltam arról, hogy meg is nyerhetem, de ha a társaim közül győz valaki, én akkor is boldog leszek. Sajnálom, hogy befejeződik a verseny, kifejezetten szomorú vagyok miatta"