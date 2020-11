A téli időszak egyik legkedveltebb gyümölcse a mandarin, amit édeskés íze miatt nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is előszeretettel fogyasztanak. Az íze mellett az illata is fenséges, ami rövid idő alatt képes betölteni a teret és valóságos nyugtatóként szolgál. Amellett, hogy rendkívül finom, rengeteg jótékony tulajdonsággal rendelkezik és számos betegség ellen hatékonynak bizonyul. Most megmutatjuk, mennyi mindenre gyógyír ez az isteni gyümölcs.

A mandarin a citrusfélék közé sorolható, Dél-Kínából származik. Európában a 19. század óta ismert, azóta viszont hatalmas népszerűségnek örvend. Bár kicsi gyümölcs, rendkívül lédús és nagyon magas a tápanyagértéke, illetve a C-vitamin tartalma, ezáltal erősíti az immunrendszert és vitalizál. Ezen kívül olyan fontos vitaminokat tartalmaz, mint a B-vitaminok, folsav, kálcium, kálium, vas vagy a réz.

A magas C-vitamin tartalmának köszönhetően nagyon gyorsan képes feldolgozni a zsírt, így bátran kijelenthetjük, hogy karcsúsító hatással is rendelkezik. Emiatt sokan építik be a diétájukba és fogyasztják más ételek mellé, főként salátákhoz. A fogyás eredményeként a koleszterint szintet is csökkenti, mindemellett támogatja az erek, vénák és a szív működését, gátolja a vérrögképződést, valamint elősegíti a máj megtisztítását.

Több kutatás alátámasztotta, hogy a megfelelő C-vitamin bevitellel megelőzhető a fogínygyulladás, mandarin fogyasztásával pedig könnyedén fedezhető a napi szükséglet, így abban is segít, hogy egészséges maradjon a fogíny. Arra viszont figyelni kell, hogy a savas leve nem tesz túl jót a fogzománcnak, így nem érdemes túlzásba esni a fogyasztásakor.

Antioxidáns tartalmának köszönhetően képes megkötni a szabadgyököket, amelyek nemcsak a betegségekért, hanem a fáradt, sápadt, fakó arcért is felelősek. Az antioxidánsnak hála a bőr öregedését is megelőzi, mivel stimulálja a bőrben található kollagént és elasztint. Gyulladáscsökkentő hatása miatt pattanások ellen is kiváló. Joghurttal és mézzel összekeverve a bőrnek tápláló, bőrmegújító pakolásként szolgál, amely újra üdévé, csillogóvá varázsolja az arcot.

A bőr mellett a szemmel is csodás képes művelni, a benne található A-vitamin segít abban, hogy megőrizzük látásunk élességét.

Az izomgörcsök ellen kiváló megoldást nyújt, így aki rendszeresen sportol és igénybe veszi az izmait annak szinte kötelező a mandarin fogyasztása. A benne található káliumnak köszönhetően elősegíti az izom regenerálódását, sérülés után a felépülési időszakot is lerövidítheti. Olyan típusú görcsök ellen is óriási segítség, mint például a légző-, az ideg- vagy a bélrendszerben előforduló görcsök, de emellett asztma, hörghurut, köhögés vagy görcsös hasmenés ellen is tökéletes orvosság, de a menstruációs görcsöket is képes csillapítani.

A mandarin egyúttal a méregtelenítésbe is besegít, általa könnyebben távoznak a felesleges anyagok a szervezetből. Továbbá növeli a vörösvérsejtek oxigén visszatartását, így vértisztító hatással is rendelkezik. Az erős vérzést enyhíti, emiatt menstruáció esetén különösen a nők hasznára válhat.

Bár ezt kevesen tudják, de a mandarin héja rendkívül hatásos a cukorbetegségben szenvedők számára, mivel előidézi a vércukorszint csökkenését.

Nem utolsó sorban pedig a lelki egyensúlyunkat is támogatja a mandarin, aromás illata az agyban lévő neurotranszmitterekre is jó hatással van, ezáltal csökkenti a stresszt, ellazítja a testet és frissíti, energiával tölti fel a lelket.