Első gyermeke, Mia születése után azt gondolta, hogy pillanatok alatt visszanyeri tökéletes alakját, ám ez nem így történt. Nem csüggedt, hálás volt a testének, amely 9 hónapig táplálta kislányát - írja a Ripost.

Második gyermeke után is ugyanez a véleménye, annyi különbséggel, hogy most azért sokkal több kilót szedett fel, de nem sietteti a fogyást.

„Ahogy látjátok, a pocakom még mindig ráncos és ha nem húzom be, bizony ki akar plöttyedni a nadrágból. Tudom, hogy erősödni fog, de mindenhez idő kell. Nem hiszem, hogy ugyanolyan lesz az alakom valaha is, mint amilyen Mia előtt volt. Megnyúlt a bőröm, striáim vannak, a vonalaim szétfolynak, narancsbőröm van. De azt mondom, ez még mindig kicsi ár azért, hogy két ilyen csodálatos gyerekem van. Persze, én is szeretném, ha nem lennének ezek a dolgok, de ezekkel együtt is szeretem a testem. Minden anya csodálatos" - írta bejegyzésében.