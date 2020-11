A gyermekszépségversenyek általában kiverik a biztosítékot az embereknél. A túlsúlyos anyukák, akik alig pár éves lányaikat "futtatják" talpig sminkben és frizurában, miközben a legtöbb kislány ezt egyáltalán nem élvezi. A cikkünkben szereplő apró szépség is hasonló helyzetben van, anyukája pedig milliókat költ rá.

Az asszony Madara Zilberte gőzerővel támogatja a 7 éves kislányának modellkarrierjét, nem is akárhogyan. Az apró Tina mára olyan természetességgel pózol a kamera előtt, mint a legnagyobb sztárok. Az anya közel 5 millió forintot költött arra, hogy kicsi lányából tökéletes, díjnyertes szépségkirálynőt faragjon. Ebbe beletartoznak a ruhák, a sminkek, a különórák is, amiket állítólag a kislány is élvez - írja a metro.co

A versenyek végén mindketten nagyon boldogok vagyunk. Minden kislány hercegnő szeretne lenni, akkor miért akadályozzam meg benne az enyémet?"

– mondta Madara Zilberte egy vele készült interjúban.